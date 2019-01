25ste editie Nieuwjaarsfeest Neos Stefan Van de Weyer

02 januari 2019

12u48 0 Tremelo Neos organiseert jaarlijks hun Nieuwjaarsfeest, de 25ste editie daarvan vindt plaats op vrijdag 11 januari 2019 in het Lindenhof in de Booischotsestraat 1 in Baal. Gezien het vijfde lustrum van deze actieve vereniging, zal Neos Tremelo-Baal hun leden extra verwennen.

Neos, is een sociaal-culturele beweging die senioren samenbrengt om de vrijgekomen tijd op een maatschappelijk zinvolle manier in te vullen. Neos ondersteunt de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie, zodat ouderen op een zelfstandige manier een volwaardige plaats kunnen innemen in de samenleving. Neos staat voor netwerk van ondernemende senioren.

De leden van Neos verwachten hun gasten die vrijdag op het middaguur op de receptie, ze krijgen de mogelijkheid om tot 18 uur de voeten onder tafel te schuiven. Ze kunnen onder andere genieten van een aperitief, een viergangen menu met dranken en afsluitend koffie of thee.