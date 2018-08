25 BV's op catwalk Bobo-modeshow 31 augustus 2018

02u32 0 Tremelo Kledingspeciaalzaak Bobo uit Tremelo houdt nu zondag haar jaarlijkse 'Herfst en winter fashion show'. Maar liefst 25 vrouwelijke bekende Vlamingen zullen tijdens een gratis openluchtmodeshow vanaf 15 uur de collectie voor de komende maanden showen.

Nele Somers, Julie Messiaen en fashion bloggster Annabel Pesant zullen voor de eerste maal over de Bobo-catwalk flaneren. Ook Miss België Angeline Flor Pua en 'Bobo gezicht 2018' Leentje Jorissen zullen van de partij zijn.





Voorts op de catwalk in de Schrieksebaan in het dorpscentrum van Tremelo: Ann van Elsen, Annelies Toros, Ellen Petri, Justine De Jonckheere, Laura Beyne, Femke Herygers, Justine Szpringer, Celine Van Ouytsel, Elisa Guarraci, Hanne Troonbeeckx, Kim Engelbosch, Jess Donckers, Veronique de Kock, Kim van Oncen, Lotte Feyen, Romanie Schotte, Loore Van Opstal, Noa Neal, Alizee Poulicek en de Tremelose Claudia Scheelen. (SPK)