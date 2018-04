20ste editie 'Wandelen (en fietsen) met Damiaan' 25 april 2018

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, staat in Ninde (Tremelo) traditiegetrouw 'Wandelen met Damiaan' op het programma.

Tijdens de bijzondere 20ste editie kan men tussen 10 en 18 uur aan het geboortehuis van Damiaan vertrekken voor vier wandelingen. De Vlinderwandeling voor jonge gezinnen is vijf kilometer lang, de Dijlewandeling 12 kilometer. Voorts zijn er in het gehucht waar Damiaan opgroeide ook nog de geleide Zegbroekwandeling (vertrek 13u) en Beverwandeling (vertrek 15u). Fietsers vinden hun gading bij de Damiaanfietsroute en Marcinellefietsroute, beide 40 kilometer lang. De uitvalsbasis voor alle activiteiten is de feesttent met hapje en tapje op de parking aan WZC Damiaan, langs de Pater Damiaanstraat in Tremelo. Daar staan ook een hele namiddag optredens op het programma. Striptekenaar Jan Bosschaert stelt tentoon en signeert zijn Damiaanstripverhaal. De opbrengst van het evenement van Damiaanactiecomité gaat naar de Damiaanactie, die wereldwijd strijd tegen lepra en tbc. (SPK)