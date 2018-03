18de Biomarkt 21 maart 2018

Groen Tremelo-Baal houdt op Paasmaandag 2 april voor de 18de maal een Biomarkt. Van 13 tot 17 uur kan men in de turnzaal langs de Kruisstraat kennismaken met een heleboel biologische producten zoals kazen, artisanale confituren, konfijten en fruitbeleg, biologisch bood, groenten en fruit, bier en wijn. Er is onder meer ook een biobakker, een op de stand van de Wereldwinkel vallen FairTrade-producten van over de hele wereld te ontdekken.





De toegang is gratis, en voor wie met de fiets of te voet komt, is er een leuke verrassing. (SPK)