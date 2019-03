12.656 afstammelingen van vier dorpen komen van één Werchters koppel uit 1550 Genealoog Frans kwam tot deze conclusie tijdens zijn onderzoek Stefan Van de Weyer

23 maart 2019

20u24 4 Tremelo Frans Van der Sande (67) uit Baal verzamelt alle gegevens van de voorouders van de bewoners van Baal. Hij kwam tot één conclusie: uitgezonderd inwijkelingen, stamt nagenoeg iedereen uit Baal, Tremelo, Betekom en Werchter af van één koppel dat rond 1550 in Werchter woonde. Het gaat om Dionijs Michiels (1535-1605) en zijn vrouw Cathlijne Bertelmans. Uit de vier dorpen vond hij tot nu toe 12.656 afstammelingen van het koppel.

“Ik heb nooit anders geweten dan dat ik zaken over afstamming opzocht. Ik kreeg het met de paplepel mee van mijn moeder die bij de Boerinnenbond zat. Zij kende werkelijk iedereen uit het dorp en ging naar elke begrafenis. Voor ik het wist hadden we toen duizenden doodsprentjes- of brieven, ondertussen heb ik er daarvan al ongeveer 3.500 gedigitaliseerd. Dat was een mooie basis. Ik ging dan verder met het fotograferen van aktes van burgerlijke stand tussen 1911 en de fusie in 1977. Ook de huwelijksaktes van die periode heb ik bekeken.”

“Pas na mijn pensioen als drukker, iets meer dan vijf jaar geleden, besloot ik een website aan te maken en officieel stambomen op te zoeken. Ondertussen heb ik er al welgeteld 12.656 gevonden en heb ik ruim 38.000 namen in mijn database. Zelf heb ik al 475 stambomen aangemaakt. Aanvankelijk was ik van ’s ochtends tot ’s avonds bezig met zaken op te zoeken, nu is dat nog tot één à twee uur per dag. De grondslag is er, nu moet die enkel aangevuld worden. Het wordt ook moeilijker werken, ik heb jaarlijks toelating nodig van de rechtbank van eerste aanleg in Leuven om genealogische opzoekingen te doen. Dit als gevolg van de privacywetgeving”, opent de praatgrage genealoog.

“Voor mijn opzoekingen kan ik terug gaan tot iets voor 1500, verder raak ik niet. In die periode durfden ziektes zoals de pest en difterie wel eens een groot deel van de bevolking wegvagen. Met een boek uit 1702 over de volkstelling met daarin de inwoners van Oost-Brabant en hun bezitting opgesomd, kon ik verder aan de slag. Zo was het duidelijk dat er toen in Baal en Begijnendijk 57 huizen stonden. Als ik verder terug ging, kwam ik uit bij Dionijs Michiels en zijn vrouw Cathlijne Bertelmans die in Werchter woonden, het was een welgesteld koppel. Ik vond hen terug via notariële aktes van toen. Ondertussen zijn we vijftien à zestien generaties verder. Het is trouwens niet toevallig dat het om Baal, Tremelo, Betekom en Werchter ging. De vier dorpen liggen aan dezelfde kant van de Demer”, vervolgt hij.

“Ik merkte doorheen mijn onderzoek op dat sommige mannen twee of drie keer getrouwd waren en dan nog kinderen op een ander hadden, dat was verrassend. Een geboorte-akte had enkele eeuwen geleden immers geen geheimen, zo zag je ook of er sprake was van vondelingen. Over mijn voorouders heb ik flink wat ontdekt, zo is er sprake van een vondeling of drie à vier en in 1699 pleegde zelfs iemand een moord in het Nederlandse Schijndel”, vertelt Frans. “Wat ik de voorbije gemeenteraadsverkiezingen enorm leuk vond, is dat ik van iedereen uit Baal die opkwam zijn stamboom had. Mijn huidige project is om van iedereen op de kieslijsten van net voor de fusie in 1977 de voorouders op te sporen. De meesten heb ik maar er zijn er nog een kleine vijftien die ontbreken. Het uiteindelijke doel is om van de vier dorpen alle stambomen te hebben om te controleren of echt iedereen van het koppel Michiels-Bertelmans afstamt, tot nu toe is dat wel het geval.”

Bewoners van Baal, Tremelo, Betekom of Werchter die Frans willen helpen met zijn project van de kieslijst van voor de fusie of die zelf hun stamboom willen kennen mogen gerust een mailtje sturen naar vandersande@gmail.com.

