"Zwoegen op een échte fiets" GUNTHER HELSEN (46) WERD IN TIROL WERELDKAMPIOEN RETROKOERS SVEN PONSAERTS

23 augustus 2018

02u24 0 Tremelo Vergeet Sven Nys: Baal heeft er een nieuwe wielerwereldkampioen bij. Gunther Helsen (46) is zondag in het Oostenrijkse Tirol Wereldkampioen Retrokoers geworden.

Verplicht: een metalen fiets van minstens 30 jaar oud, mét haakpedalen en de versnellingen nog op het kader, een wollen koerstruitje én haar op de benen. Zó stond ook Gunther Helsen uit Baal (Tremelo) zondag in het Tiroolse Sankt Johann met zijn witgelakte 'Eddy Merckx' aan de start van het Wereldkampioenschap Retrokoers. "Voor de fun, zo dacht ik tenminste. Maar het is nog een zéér pittige wedstrijd geworden: een koers van 80 kilometer met zes serieuze beklimmingen, die bovendien eindigde in een sprint met zeven", vertelt de kampioen, beroepshalve als redder werkzaam in het zwembad van Wilsele.





"Eerder toevallig kwam ik een viertal jaar geleden met het retrowielrennen in contact. Na gezondheidsproblemen aan het hart raadde de dokter me af nog langer zeer intensief te sporten", legt de gewezen meervoudig provinciaal kampioen bij de masters op de weg én in het veld uit. "Na anderhalf jaar niet te hebben gesport, belandde ik op een retrokoers. Die mannen met hun wollen trui en schijnbaar bijhorende verwilderde baard op fietsen uit Libotons tijd, dat had wel iets. Mijn eerste retrofiets kocht ik voor 50 euro langs de kant van de weg. De tweede koers die ik reed, was ik al vooraan mee. De derde won ik. Argwaan: die onbekende zou toch niet over een (verboden) wielerlicentie beschikken? (lacht)" Vervolgens kwamen ook de Belgische titels van 2015, '16 en '17, net als die van BeNeLuxkampioen, op Helsens naam.





Kilo spek of pak ajuinen

Het Retrowielrennen is de jongste jaren ook in onze regio aan een opmars bezig. "Eigenlijk is het één grote Vlaamse kermis, waarbij het plezier primeert", weet de titelkampioen. "Coureurs zwoegend op een échte fiets, zwetend in een wollen trui én met haar op de benen, dat wil het publiek zien. En de iets mindere renners als wijzelf vinden daarin hun plezier. Voor zowat iedereen is er ook een prijs: geen geld, wel ludieke naturaprijzen. Zo gaat de winnaar wel eens met een kilo spek naar huis, krijgt de vijfde een pak ajuinen toegestopt of is er onverhoopt een zak patatten voor de laatste. Iedereen blij. In Spanje en Italië is retrowielrennen momenteel nog veel populairder: met echte tourrondes, waarbij klassiekers van wel 200 kilometer worden gereden, en dat volledig in de stijl van de beginjaren van de Ronde van Frankrijk. De bevoorrading onderweg: een worst en een fles wijn. Naar mijn verwachting wordt de retrokoers ook hier nog zo populair."





Door zijn WK-deelname heeft Helsen zondag wel verstek moeten geven voor het Belgisch Kampioenschap Retrokoers in Vorselaar, dat gelijktijdig plaatsvond. "Maar deze wereldtitel smaakt wel zoeter. Hem volgend jaar verdedigen, wordt dan ook de uitdaging", zo weet de organisator van de Retroveldrit op de Baalse Balenberg, die op 27 oktober een tweede keer plaatsvindt.