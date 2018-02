"We zijn té lokaal voor lokale radio..." RADIO UTOPIA VRAAGT MINISTER OM TERUGKEER OP FM-BAND STEFAN VAN DE WEYER

05 februari 2018

02u43 0 Tremelo Radiomaker Harry Mattheus (68) uit Baal gaat Vlaams minister Sven Gatz (Open Vld) in een brief vragen opnieuw via de FM-band te mogen uitzenden. Harry stampte 37 jaar geleden Radio Utopia uit de grond. Al ruim tien jaar is de radio enkel op internet te beluisteren. Na een recente aanvraag voor een FM-frequentie kreeg Harry te horen dat zijn zender té lokaal is. "Toen brak mijn klomp."

Radio Utopia is er voor jong en oud. Er werken jonge en minder jonge medewerkers. Een vaste format heeft het station niet, Utopia combineert verscheidene muziekgenres.





De eerste uitzending ging in de ether op 18 juni 1981. Harry maakte vanuit zijn garage de eerste uitzendingen met een laagvermogenzendertje. De antenne was gemonteerd op een borstelsteel. Na vele experimenten reikte het signaal soms tot Scherpenheuvel. Sinds 2005 is de radio, gevestigd op de Baalsebaan, niet meer in de ether te vinden, maar enkel online.





"We dienden recent een aanvraag in bij het Vlaamse departement Media om terug op FM te raken. We scoorden goed onder de regionale zenders, maar blijkbaar niet goed genoeg. Ik kreeg te horen dat we te lokaal zijn voor lokale radio. Toen brak mijn klomp", begint Harry Mattheus te vertellen.





De oprichter van Radio Utopia blijft niet bij de pakken zitten. "Ik ga Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Media Sven Gatz een brief schrijven. In zijn eerste interview op de radio in zijn huidige functie, jaren geleden, heeft hij beloofd alle plaatselijke zenders in ere te herstellen. Zijn maatregelen wijzen echter niet in die richting. Er is bijvoorbeeld een pakket op FM beschikbaar voor het gebied Aarschot-Heist-op-den-Berg. Wat hebben die twee regio's nu met elkaar te maken? Zo heb je ook een pakket Kampenhout - Keerbergen. Behalve dat ze op de kaart in elkaars buurt liggen, hebben deze gemeentes weinig gemeenschappelijk. Het pakket waartoe buiten Keerbergen, ook Baal en Tremelo behoort, is nog beschikbaar. We zijn nog met drie stations in de running, maar het wordt voorlopig aan geen van de drie toegekend. Dat is nogal frustrerend", bromt Mattheus.





"Ik heber geen flauw idee van wanneer er licht aan het einde van de tunnel zal schijnen. Indien deze radio, mijn levensdroom, opnieuw op FM komt, dan is het groot feest. Dan kunnen we weer dagelijks uitzenden en misschien zoals op het laatst in 2005, dag en nacht, dat zou mooi zijn", herinnert de energieke radiomaker zich.





Echt radiotoestel

"Voorlopig zijn we te horen in onder andere China, Noorwegen en Costa Rica, dat is natuurlijk de bedoeling niet. Vele van onze vroegere luisteraars luisteren nog naar een echte radio in plaats van naar internet. We genieten nog veel steun, op ons bal enkele weken geleden waren er meer dan driehonderd feestvierders en ook op onze eetdagen is de opkomst groot. We kregen in 2005 duizenden handtekeningen als steun toen we moesten verdwijnen van de FM-band, maar dat heeft toen niet geholpen", besluit de radiomaker.





