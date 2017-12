"Voor croissants zullen gasten zelf moeten zorgen" SVEN NYS OPENT IN VOORJAAR SN LOGIES AAN VOET BALENBERG SVEN PONSAERTS

02u27 0 Sven Ponsaerts Sven Nys in de hoeve die momenteel tot SN Logies wordt omgebouwd. "Dit wordt een grote, gezamenlijke woonkamer." Tremelo In bed bij Sven Nys. Vanaf komend voorjaar kan het. Nys en vriendin Ann Van den Eynde openen dan in Baal 'SN Logies'. Sporters, families, bedrijven en bezoekers van het Hageland zullen er aan Nys' Balenberg in een omgebouwde hoeve kunnen overnachten. Ook het schoonheidssalon van vriendin Ann krijgt een nieuw onderkomen in het verblijf.

Sven Nys bouwt momenteel -letterlijk- aan een volgend stuk van zijn na-carrière als cyclocrosser. Naast ploegmanager, spreker, wielercommentator en ambassadeur van het Sven Nys Cycling Center, wordt de 41-jarige 'Kannibaal van Baal' nu ook 'logie-uitbater'. "Als alles volgens plan verloopt, opent SN Logies op 1 april", toont Nys de hoeve beneden aan de Balenberg in Baal, die hij samen met vriendin Ann tot logieverblijf, annex schoonheidsinstituut verbouwt. "Al anderhalf jaar hoor ik voortdurend dat er in de omgeving van de Balenberg een groot gebrek aan overnachtingsmogelijkheden is: van collega-sporters, bezoekers en bedrijven op seminarie in het Cycling Center, deelnemers aan mijn Cyclocross- en MTB-Academy, fietstoeristen op doortocht door het Hageland,... Afgelopen zomer waren er ouders van deelnemertjes van de kinderkampen die zelfs een hele week in een mobilhome op de parking hebben gekampeerd. Tremelo telt één B&B. Daarbuiten moet je het al in Aarschot gaan zoeken. De vraag naar logies is dan ook erg groot. Maanden voor de opening lopen de reservaties nu al binnen."





Sven Ponsaerts Nys verwacht dat vooral (buitenlandse) sporters de hoeve zullen ontdekken. "Maar SN Logies zal voor iedereen toegankelijk zijn. Een specifiek op sporters aangepaste infrastructuur komt er dan ook niet."

Plaats voor tien personen

De hoeve langs de Felix Aertgeertsstraat, naast Feestzaal Lindenhof, en op amper enkele honderden meter van Nys' eigen woning, biedt slaapplaats aan tien personen. "Boven komen er vijf, ruime tweepersoonskamers, en drie badkamers. Beneden hebben de gasten onder meer een grote, gezamenlijke keuken en een open eet- en woonkamer ter beschikking. Aan de achtertuin is er nog een soort van buitenkeuken. Hun maaltijden moeten de gasten dus zelf voorzien. Verwacht dan ook niet dat ik hier 's ochtends met verse croissants zal staan, of de koffie kom uitschenken (lacht). Maar zeg nooit nooit. Als ik zoiets doe, wil ik dat ook goed doen."





Anders dan Sven zal vriendin Ann Van den Eynde (38) wél zowat dagelijks in de SN Logies aanwezig zijn. Haar schoonheidssalon Zanty verhuist immers naar dezelfde locatie. "Anneke zal haar schoonheidsinstituut met nagelstudio en verzorgingsruimtes hier in de voormalige stal van de hoeve onderbrengen", toont Sven. "De hoeve bood die mogelijkheid. Dit is eveneens een mooie gelegenheid om samen iets op te bouwen, met elk onze eigen inbreng. Alleen had zij dit wellicht alleen niet kunnen verwezenlijken, en zonder Anneke was ik waarschijnlijk ook niet in dit avontuur gesprongen. Onze beide activiteiten kunnen mekaar bovendien versterken: terwijl manlief gaat fietsen, kan mevrouw in alle rust een schoonheidsbehandeling ondergaan."





25 euro per nacht

Op 1 april hopen Sven en Ann de logies te kunnen openen. Het nieuwe schoonheidssalon zal mogelijk later volgen. Een overnachting zal 25 euro kosten, ontbijt dus niet inbegrepen. Reserveren voor SN Logies is al mogelijk via snlogies@gmail.com.





Later zal dat ook kunnen via de website www.svennys.com.