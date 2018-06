'Tijdelijke' klascontainers na 25 jaar bijna weg INVESTERING VAN 1,1 MILJOEN EURO VOOR NIEUWE LOKALEN DAMIAANSCHOOL SVEN PONSAERTS

16 juni 2018

02u36 0 Tremelo Na ruim 25 jaar kunnen de klascontainers van de Damiaanschool in Tremelo weg. Met de grote vakantie in zicht kreeg de school het nieuws dat er zeven nieuwe klaslokalen, een nieuwe turnzaal en een heraanleg van de speelplaats kunnen komen. Vlaanderen trekt daar 1,1 miljoen euro subsidies voor uit.

"De elf containerklassen die onze school ondertussen telt, zouden maar een voorlopige oplossing zijn. Ondertussen staan ze al minstens 25 jaar op onze parking", vertelt Begga Smets, directeur van de Damiaanschool in de Baalsebaan in Tremelo. "17 jaar na de aanvraag is de nodige subsidie voor nieuwbouwlokalen nu eindelijk goedgekeurd: schitterend nieuws om de grote vakantie mee in te zetten."





Prikkels

De school voor buitengewoon basisonderwijs telt 247 leerlingen, die overwegend met leermoeilijkheden en/of een autismestoornis kampen. "De voortdurende extra prikkels door geluidsoverlast en trillingen in de gestapelde containers zijn vooral voor leerlingen met autisme geen goede zaak. Om de hinder door verschuivende stoelen te beperken, hebben we zelfs tennisballen onderaan de poten moeten bevestigen. In de zomer wordt het in de krappe ruimten ook snel te benauwd en 's winters soms te koud."





Extra speelruimte

Zeven van de elf gehuurde klascontainers moeten op relatief korte termijn plaats maken voor evenveel volwaardige klaslokalen. "In een nieuwe kleuternieuwbouw achteraan het schooldomein komen drie nieuwe kleuterklasjes en twee voor de nog jongere startertjes. We voorzien er meteen ook een nieuwe, extra speelruimte. Elders komen er nog twee nieuwe klassen voor het basisonderwijs", legt Smets uit. Omdat de nabijgelegen oude, gemeentelijke sportzaal, waar momenteel wordt geturnd, voor de bouw van een nieuw politiecommissariaat zal worden gesloopt, heeft de school ook behoefte aan nieuwe sportaccommodatie. "Onze nieuwe turnzaal zal tien bij acht meter groot worden en komt op het huidige speelpleintje van de kleuters. De bestaande speelplaats is eveneens dringend aan een heraanleg toe: ze wordt vergroend en er komen meteen ook nieuwe speeltoestellen."





Wanneer de nieuwbouw in gebruik zal kunnen worden genomen, is nog niet geweten. "De plannen liggen al van vorig jaar klaar. Ik hoop dat de werken dus al kort na de zomervakantie kunnen starten. Dat is snel, maar we wachten ondertussen ook al heel erg lang. Vanaf de bouw begint, duurt het nog een jaar voor er in de nieuwe lokalen ook les zal kunnen worden gegeven."





Het hele bouwproject kost ruim 1,5 miljoen euro. Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) subsidieert daarvan dus 1,1 miljoen euro (70%). De rest wordt door de school met eigen middelen betaald.