't Kadoke wuift werkneemster van eerste uur uit 12 juli 2018

Huis- en decoratiewinkel 't Kadoke uit Baal (Tremelo) vierde onlangs de pensionering van zijn allereerste personeelslid. Medewerkster Linda Van Dijck gaat na 44 jaar met pensioen. Ze maakte in die ruim vier decennia het hele traject mee dat de gekende speciaalzaak uit de Betekomsesteenweg aflegde. "De klanten zullen voortaan minder bij naam genoemd worden en de nieuwtjes uit het dorp minder snel verspreid", lacht uitbaatster Hilda Janssens. "Ik denk dat er immers niemand in Baal en Tremelo meer mensen bij naam kent en weet wat er leeft dan ons Linda'ke." Linda werd op haar laatste werkdag door haar werkgever, voor wie ze bijna familie is, en collega's uitgebreid in de bloemetjes gezet.





(SPK)