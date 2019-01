‘Patje’ (51) sterft bij crash op E314, vrouw nog in coma Kim Aerts

30 januari 2019

19u41 0 Tremelo Patrick Veltmans uit Tremelo is dinsdagnacht omgekomen bij een crash op de E314 in Rotselaar. De vijftiger was een verwoed verzamelaar van prullaria die hij verkocht op rommelmarktjes. Door brandstichting aan zijn chalet in Werchter verloor hij afgelopen zomer een groot deel van zijn collectie.

Patrick Veltmans (51) - Patje voor de vrienden - was dinsdagavond omstreeks 21.45 uur op pad met zijn levenspartner Liske (50). Op de E314 in Rotselaar richting Lummen, net voor de snelwegparking, werd hun bestelwagen achteraan aangetikt door een BMW-bestuurder uit Hasselt. Patrick verloor de controle over zijn stuur. De camionette tolde bijna 180 graden rond zijn as en kwam tot stilstand tegen de vangrail. De BMW belandde tegen de middenberm. Patrick stierf ter plekke aan zijn verwondingen terwijl zijn partner zwaargewond werd afgevoerd. Zij lag gisteren nog in coma. De 43-jarige Hasselaar in de BMW raakte lichtgewond. “Hij legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Volgens de eerste vaststellingen zou de man met een hogere snelheid dan 120 kilometer per uur hebben gereden. Verder droeg niemand zijn veiligheidsgordel”, bevestigt Sarah Callewaert van het Leuvense parket.

Chaletbrand

Cafébaas Jan Vanderkeel (50) van Kaffee RP in Rotselaar organiseerde zaterdag nog een snuistermarkt om zijn vriend Patrick een hart onder de riem te steken. “In augustus werd er brand gesticht in zijn chalet in Werchter waar hij veel van zijn spulletjes bewaarde. Toen ik dat vernam, heb ik mij kandidaat gesteld om te helpen. Daarom heb ik hier twee keer een rommelmarkt georganiseerd waar hij terecht kon met zijn spullen. Zo konden we ook reclame maken voor zijn marchandise, want sinds de brand had hij het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Vrienden organiseerden ook een benefiet voor hem”, weet de cafébaas. “Patrick was een hele lieve jongen en een dierenliefhebber. Hij dronk nooit alcohol en kwam regelmatig langs om een praatje te slaan. Met Liske was hij al samen sinds zijn tienerjaren. Ik wacht nog af om te kunnen zien wat we voor haar of de dochter kunnen betekenen.” Patrick was ook een gepassioneerd motorliefhebber. Toen zijn chalet in het Blaasbroek in Werchter begin augustus in brand werd gestoken, rezen ook vermoedens dat leden van motorbende Satudarah er hun clubhuis hadden. Volgens toenmalig burgemeester Dirk Claes was het vijf jaar geleden dat er nog leden van de motorbende gesignaleerd werden. Patrick wordt op woensdagmiddag 6 februari begraven bij funerarium Pues in Herent. Zijn dochter roept vrienden en familie op om met de motor af te zakken om haar vader een laatste eerbetoon te brengen.