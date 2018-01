"Na 25 jaar is het plots onveilig" KERSTBOOMVERBRANDING BAALS JEUGDHUIS MOET UITWIJKEN NAAR TREMELO SVEN PONSAERTS

02u27 0 Sven Ponsaerts Wout Mattheus (rechts) en de andere leden van JH Borduur haalden zaterdag zo'n 300 kerstbomen op. Die werden verzameld op een terrein aan de Vinneweg in Tremelo. Tremelo De jaarlijkse Kerstboomverbranding van JH Den Borduur uit Baal verhuist na meer dan 25 jaar naar een nieuwe locatie. Noodgedwongen. Na protest van omwonenden en een negatief brandweeradvies omwille van veiligheidsreden kwam er geen vergunning meer voor de verbranding op de vaste stek langs de Baalsebaan. Het gebeuren verhuist naar een terrein aan de Vinneweg in Tremelo.

Jeugdhuis Den Borduur uit Baal (Tremelo) zeulde het afgelopen weekend naar jaarlijkse gewoonte weer volop met kerstbomen. Voor hun traditionele Kerstboomverbranding van komende zaterdag haalden ze zowel in Baal als Tremelo huis-aan-huis afgedankte dennen en sparren op. De ongeveer 300 bomen tellende brandstapel werd voor het eerst in meer dan twee decennia echter niet op het vaste terrein tegenover de Sint-Annaschool langs de Baalsebaan gevormd. "Sinds de jaren '90 al is er aan het jaarbegin altijd een Kerstboomverbranding in Baal. Telkens op dezelfde locatie, en altijd erg gezellig", vertelt Wout Mattheus van Jeugdhuis Den Borduur, dat het initiatief een 13-tal jaar geleden van het Baalse Kerstbomenverbrandingscomité over nam. "Vooral jonge gezinnen met kinderen verzamelen er rond het grote kampvuur met een drankje, hapje en gepaste achtergrondmuziek. Een leuke bedoening waarmee wij onze verenigingskas ook iets kunnen spijzen."





Sven Ponsaerts Een beeld van een eerdere editie van de Kerstboomverbranding van JH Borduur uit Baal.

Rook- en roethinder

"Maar na minstens 25 jaar kan het nu plots niet langer op de vaste locatie. Daar staken enkele omwonenden én de brandweer recent een stokje voor. Sinds enkele jaren heerste er bij bepaalde omwonenden wel wat onvrede. Vooral omwille van de rook- en roethinder, die er soms ook wel effectief was", erkent Mattheus. "Dat probeerden we goed te maken, onder meer met carwashjetons. Maar nu riepen ze een veiligheidsrisico in om ons evenement te kunnen laten verbieden. Terwijl we dat nu juist altijd erg hoog in het vaandel droegen, met een eigen gediplomeerd veiligheidscoördinator en vaak zelfs ook de brandweer aanwezig."





Te dicht bij huizen

Op sociale media opperen buren dat het grote open vuur op amper 30 meter, en dus véél minder dan de wettelijk verplichte 100 meter, van de bewoning wordt gehouden, met alle gevaar voor verdwaalde gensters van dien. "Jammer dat het zo moest lopen, maar reglementair gezien hebben ze wel gelijk: de afstand tot de bewoning is inderdaad minder dan de verplichte honderd meter. De brandweer volgt hen daarin, en gaf een negatief advies. Gevolg: de gemeente weigert ons voor het eerst in al die jaren de noodzakelijke vergunning."





Nieuwe locatie

En dus was het de voorbije dagen even serieus stressen voor de organisatoren. "Want: waar naartoe? Vind maar eens een geschikt terrein met rondom minstens honderd meter geen bebouwing, en liefst ook nog elektriciteit en stromend water in de buurt. Maar dankzij de gemeente vonden we toch een nieuwe locatie."





Dat wordt een grasland aan groengebied de Kalvenne, achter het voetbalveld aan Parking Vinneweg in het centrum van Tremelo. "We betreuren natuurlijk dat we verplicht worden van locatie te veranderen, maar we zullen er hier eveneens een plezante bedoening van maken. Tremelo is ook een pak groter dan Baal, en biedt dus een groter bezoekerspotentieel", bezien de jongeren het ook positief.





"De affiches werden inderhaast herdrukt, en inmiddels ook al verspreid. Iedereen is zaterdag tussen 18.30 en 1 uur welkom achter het voetbalterrein aan de Vinneweg.





Er is jenever, glühwein, chocomelk, soep, én natuurlijk een gezellig knetterend kampvuur."