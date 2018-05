"Mensen voelen zich hier niet meer veilig" CAMERA'S, BIN'S EN EVENTUEEL SAMENSCHOLINGSVERBOD TEGEN HANGJONGEREN SVEN PONSAERTS

26 mei 2018

02u30 0 Tremelo Het is Tremeloos burgemeester Paul Dams nu écht menens in de 'strijd' tegen een groep hangjongeren die zijn gemeente al een hele tijd teistert. Om dat een halt toe te roepen, richt hij buurtinformatienetwerken (BIN's) op. Ook 21 nieuwe camera's en een eventueel samenscholingsverbod moeten de tieners tegenhouden.

"De overlast in vooral de wijk Rozendal in deelgemeente Baal houdt nu al enkele jaren aan. Het aantal klachten en politie-interventies zijn niet meer te tellen. Maar vooral de jongste maand loopt het écht de spuigaten uit", weet burgemeester Paul Dams (Open Vld). "Het moet dan ook stoppen. Als de ouders hun verantwoordelijkheid niet opnemen, treden wij hard op. Straatverlichting en -meubilair worden vernield, vuilnisbakken uitgekieperd, brievenbussen omver geduwd en autobanden lek gestoken. Er wordt her en der graffiti gespoten, en vuurtjes gemaakt. Het nachtlawaai houdt soms wel tot 4 uur 's morgens aan. Ouderen die reageren, worden afgedreigd, en er zou zelfs al iemand met een lat op het hoofd zijn geslagen. De mensen voelen er zich niet meer veilig." Het aantal meldingen van overlast en intimidatie op sociale media zijn inderdaad al vele maanden talrijk.





Op heterdaad betrappen

"De baldadigheden en overlast blijven ook niet beperkt tot de wijk Rozendal", weet Dams. "Recent werd van een tennisveld in Parkheide een net doorgesneden, en ook op de kerkhoven, het pleintje in de Hilstraat, Parking Vinneweg, tussen het gemeentehuis en de kerk in op verschillende andere plaatsen in Tremelo-centrum vindt er vandalisme plaats." Volgens de burgemeester is een groep van een 12-tal tien- tot zestienjarigen uit eigen gemeente, maar ook uit het aangrenzende Keerbergen, Haacht, Heist-op-den-Berg en zelfs steden als Aarschot en Leuven, verantwoordelijk voor een pak van de vernielingen. "Hun namen zijn gekend. Probleem: om effectief te kunnen optreden, moet de politie hen op heterdaad kunnen betrappen. De 21 camera's die Tremelo recent aankocht, zullen onder andere in die strijd worden ingezet. "Onder meer op onze begraafplaatsen zullen ze vanaf binnen zo'n drie weken al moeten toezien dat er geen baldadigheden meer gebeuren."





Omdat het de jongste weken zo de spuigaten uitloopt, zal de burgemeester de gemeenteraad komende donderdag vragen eveneens de oprichting van enkele buurtinformatienetwerken (BIN's) goed te keuren. "Die moeten de sociale controle in de verschillende wijken verhogen. Bewoners die iets verdachts zien, melden dit via het BIN, waarbij ook de politie wordt geïnformeerd. We kunnen dit allemaal toch niet langer laten gebeuren?" Dams overweegt, indien nodig, desnoods ook een samenscholingsverbod uit te vaardigen. "Indien de overlast aanhoudt, druk ik dat erdoor. Een samenscholingsverbod dient nog wel te worden afgetoetst met Binnenlandse Zaken, dat daarvoor haar goedkeuring moet verlenen."