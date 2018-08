"Kan het nog verwerpelijker?" IN VOLLE VAKANTIEPERIODE: EXTRA GEMEENTERAAD OVER OMSTREDEN DOSSIER SVEN PONSAERTS

04 augustus 2018

02u44 0 Tremelo Niet zo netjes van het Tremelose bestuur: in volle vakantieperiode riep ze inderhaast de gemeenteraad bijeen voor een extra zitting. Als enige (belangrijke) punt: de verkaveling van de Kalvennen, niet toevallig het meest omstreden Tremelose dossier van de jongste 10 jaar. Oppositiepartijen N-VA en Groen trekken dan ook van leer.

"Een extra gemeenteraad in volle vakantieperiode is uiterst ongewoon. Ik kan me zelfs niet herinneren of dit ooit eerder is gebeurd", fulmineert Nick de Rijck, fractieleider van oppositiepartij N-VA. "Volgens de jaarlijkse agenda vinden er net als in de meeste andere gemeenten in Tremelo tijdens de maanden juli en augustus géén gemeenteraden plaats. Tót we vorige week donderdag plots het bericht kregen dat er onverwacht een bijkomende raad was. Als enige punt van belang op de agenda: de omgevingsvergunning voor de verkaveling van de Kalvenne. Het is duidelijk dat de verkavelaar vooruit wil met zijn project, en de meerderheid de gemeenteraad nog snelsnel bij elkaar heeft geroepen om de verkaveling van het groengebied goed te keuren", meent De Rijck. "Waarom anders die haast? Niet verwonderlijk was omwille van de vakantieperiode de oppositie nu maar deels aanwezig. Blijkbaar kon dit niet wachten tot de eerstvolgende gemeenteraad van 27 september. Dan zijn we ook twee maanden verder, en al kort voor de verkiezingen. Met N-VA hebben we er nooit een geheim van gemaakt dat indien we in de meerderheid zouden komen, we het hele ontwikkelingsdossier van de Kalvenne zouden herbekijken."





Volgens gemeenteraadsvoorzitter Marc Verlinden (Open Vld) was de extra raad nodig omdat de termijn voor het uitbrengen van een wettelijk advies deze vakantie verstrijkt. "Zeker gezien de gevoeligheid van het dossier wou ik niet het idee wekken dat we aan achterkamerpolitiek doen", argumenteer de voorzitter.





Veilig, rustig en gezond?

Ook oppositiepartij Groen is misnoegd over de ongeplande raadszitting. "Als je denkt van 'politiek Tremelo' alles al te hebben gezien, komen ze met dit af", reageert oppositieraadslid Kris Torfs verbolgen. "Pal in het midden van de zomervakantie totaal onverwacht een van de belangrijkste dossiers van de jongste tien jaar op de agenda zetten, kan het nog verwerpelijker? Zeker nu blijkt dat er ongeveer 220 woonentiniteiten en minstens 400 parkeerplaatsen in de Kalvenne komen", zo weet Torfs na de zitting van donderdagavond. "Koning auto en de bouwpromoters zijn duidelijk de baas in Tremelo. Om al die parkeerplaatsen te bereiken, zal een 'megastroom' aan wagens kriskras door de woonwijk moeten. Veilig, rustig en gezond wonen gaat het daar dus zeker niet worden."





Oppositiepartij N-VA pikt het ook niet dat de projectontwikkelaar geen financiële natuurcompensatie dient te betalen voor de publieke ruimte in het woonproject. "Een 'cadeau' van 300.000 euro van de meerderheid. Dat is niet conform het reeds goedgekeurde RUP Kalvenne. We zullen bij de gouverneur daarom de schorsing van het besluit vragen."