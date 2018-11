‘Hindernissen’ om naar school te gaan Kim Aerts

26 november 2018

Eén op vijf kinderen leeft in armoede en daardoor worden ze ook gehinderd in schoolactiviteiten. Om die reden hield Welzijnszorg de actie ‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan’ aan de Vlaamse schoolpoorten maandagmorgen. Basisschool De Cocon in Tremelo nam ook deel, gestimuleerd door de plaatselijke afdeling van Beweging.net. Aan de poort werd een spandoek gespannen en twee kegels met een touw tussen geplaatst om aan te tonen dat sommige kinderen in hun schoolactiviteiten gehinderd worden. Als gevolg daarvan gaan ze minder presteren, blijven ze zitten of tonen ze schoolmoeheid. “De actie om onze kinderen hieromtrent te sensibiliseren, kadert perfect in onze schoolwerking die sterk gezicht is om al onze kinderen gelijke onderwijskansen te geven,” verduidelijkt waarnemend directeur Harlinde Verschuere. “Al het materiaal dat de kinderen nodig hebben, wordt door de school voorzien. We houden ons ook strikt aan de maximumfactuur voor uitstappen en meerdaagse activiteiten. Ouders die moeilijkheden hebben om te betalen, kunnen een afbetalingsplan krijgen. Een enthousiast zorgteam probeert kinderen de nodige ondersteuning te bieden. We maken ook dankbaar gebruik van het brugfigurenproject van het Rode Kruis dat kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen ondersteunt bij het lezen en huiswerk maken.”