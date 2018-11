“Het is haast een obsessie om afval te ruimen” Vrijwilliger Francis Grietens (65) verzamelde in drie jaar tijd al 304 zakken zwerfvuil Stefan Van de Weyer

09u54 0 Tremelo Wie rijdt langs Vlaamse wegen, komt zwerfafval tegen. Gepensioneerde Francis Grietens (65) trekt sinds februari 2016 ten strijden tegen het fenomeen. Meermaals per week ruimt hij het afval in Tremelo, Schriek en Keerbergen op. Met zijn kar, gele handschoenen en grijper verzamelde hij zo al tonnen vuilnis.

Na een carrière van van 38 jaar bij het ministerie van Financiën mocht Francis Grietens in februari 2016 met pensioen, maar stilzitten doet hij allerminst. “Op fietstochten door de regio viel het vele zwerfvuil langs de wegen me op”, zegt Grietens, die besloot om in actie te schieten. “Ik schreef me in als vrijwilliger om zwerfvuil op te rapen. Twee weken later kreeg ik van de gemeente vuilniszakken en een grijper. Verder gebruik ik tijdens mijn tochten ook een aanhangwagentje om dat vuil in te plaatsen.”

Al 304 volle vuilniszakken

Twee à drie dagen per week kan je Grietens op straat vinden. Hij houdt nauwgezet schema’s bij van wanneer hij welk vuilnis in welke straat aantreft. In 2016 verzamelde Grietens in negen maanden tijd 104 vuilniszakken, waarvan 72 zakken restafval en 32 zakken vol blikjes. Het jaar nadien was hij tien maanden in de weer en verzamelde hij 130 zakken vuilnis, waarvan 74 zakken restafval en 56 zakken blikjes. In 2018 vond hij tot nu toe 73 zakken zwerfvuil en 34 zakken blikjes, goed voor een tussentotaal van 107 stuks. Daarenboven ruimde hij ook al 277 lege glazen flessen. Naast Tremelo is hij ook soms actief in Keerbergen en in Grootlo nabij Schriek.

Soms is het afval dat Grietens vindt te groot voor in zijn afvalkarretje. “Ooit vond ik een grote zetel op straat. Toen is de technische dienst van de gemeente me te hulp geschoten", zegt hij. “In een bosje vond ik ook eens twintig kleine flessen vodka. Het is intussen bijna een verslaving geworden om afval op te ruimen. Ik was onlangs op het Rogierplein in Brussel, daar lag zoveel vuilnis ondanks de aanwezige vuilnisbakken. Ik kon het niet laten om ook daar in actie te schieten.”

Meer vuilnisbakken

In Tremelo is Grietens gelukkig niet de enige afvalruimer. Nog 27 andere vrijwilligers steken de handen uit de mouwen. “Ik vermoed wel dat ik het grootste gebied schoon houd”, vertelt hij. Wat de gemeente kan doen om het zwerfafval langs de straten te vermijden? “Meer vuilnisbakken voorzien", zegt Grietens. “Er moet aan elke zitbank of elke bushalte eentje staan, zoals in Keerbergen. Ik doe het voorlopig nog zeer graag, maar soms is het wel demotiverend om daags nadat je een plekje proper gemaakt hebt te zien dat er weer vuil ligt. Toch blijf ik doorgaan, ik moet bezig blijven en bekijk het als een bezigheidstherapie.”

De gemeente Tremelo liet weten voorlopig geen concrete plannen te hebben om de afvalproblematiek aan te pakken.