"Het begon allemaal als grap" YOUTUBER 'DINO DAAN' (22) SCOORT HIT MET TEMPTATION-PARODIE SVEN PONSAERTS

27 maart 2018

03u00 0 Tremelo De nieuwste 'Temptation'-parodie van YouTuber 'Dino Daan' - Daan Verschueren in het echte leven - haalde in twee weken tijd al maar liefst 620.000 views. '#Tochnietdentim' is al anderhalve week 'trending' op het videokanaal. Ook de twee vorige seizoenen maakte 'Dino Daan' al gesmaakte 'Temptation'-parodieën.

"Het is jaren geleden eigenlijk allemaal als grap begonnen", vertelt Verschueren. "Een klasgenoot uit de opleiding Journalistiek maakte al YouTube-filmpjes, en ik wou ook wel eens ervaren hoe makkelijk het was om succesvolle, humoristische video's op muziek te maken. Ik moet zeggen, in het begin viel dat serieus tegen. Tot ik merkte hoe succesvol het televisieprogramma Temptation Island was - werkelijk overal werd erover gepraat. Ik baseerde me op de vele krantenartikels over de populairste personen en hun uitspraken, en schreef in 2016 een eigen tekst voor 'Marvin van bil?'. Die eerste 'Temptation'-creatie sloeg meteen aan, met uiteindelijk meer dan 145.000 views. Mijn blik op het liefdesleven van 'Liz en Ken' van vorig seizoen werd bijna 99.000 keer bekeken. Maar wat er nu gebeurt, is gewoon waanzin..."





Dit seizoen koos de 'content creator' ervoor om het wel en wee van deelnemer Tim te bezingen, op muziek van het hitnummer 'Feel It Still' van Portugal. The Man.





Ook niet uitmelken

"Iedereen gaat vreemd, dus uiteindelijk ook 'den Tim'. Zijn escapades, maar ook die van de andere eilandbewoners, gingen in geen tijd viraal. En '#Tochnietdentim' blijft maar gaan, ondertussen dus goed voor meer dan 620.000 views, en al anderhalve week 'trending' op YouTube. De Nederlandse zender RTL zond mijn parodiefilmpje al uit in 'Temptation Talk', en ik mocht mijn nummer ook al live op Qmusic brengen. Temptation Island is duidelijk een dankbaar onderwerp. Maar ik wil het ook niet 'uitmelken'. Daarom hou ik het bewust ook bij een bewerking per seizoen."





De student, die al een diploma Journalistiek van de Thomas More-hogeschool in Mechelen op zak heeft, post al zijn parodiefilmpjes op zijn eigen kanaal 'Dino Daan & The Gang'. "Die 'gang', dat zijn drie jeugdvrienden en mijn vriendin die me wel eens helpen, met filmen van straatinterviews bijvoorbeeld. De Temptation-filmpjes maak ik echter volledig zelf: van het schrijven van de tekst, over het bewerken van de muziek en het opnemen van de videobeelden tot het monteren."





Puur amusement

Geld verdient Dino Daan er niet aan, ondanks het succes van zijn filmpjes. "Dit is allemaal puur voor het amusement. En het kadert natuurlijk ook helemaal in mijn huidige vervolmakingsstudies 'Media en Entertainment'." Na mijn studietijd wil ik beroepsmatig wel graag iets met mijn creatieve talent doen. Zelf televisieprogramma's maken, of sketches schrijven zoals voor 'Tegen de Sterren op' bijvoorbeeld, zijn dingen die me zeker wel zouden liggen."