'Faute Fanbal'brengt 3.000 euro op voor 'Geraakt door Annelies' 13 juli 2018

De partyband Gerry Blanco & de Baalse Boysband heeft onlangs een mooie cheque van 3.000 euro kunnen overhandigen aan de organisatie 'Geraakt door Annelies'. Het geld is de opbrengst van het 'Faute Fanbal', dat de boysband in juni in de parochiezaal van Baal hield. "Annelies was dan ook een vriendin die op haar 34ste overleed aan leukemie", verklaren de Baalse artiesten de schenking vooor het goede doel. Die werd door de Annelies' ouders, haar zus en de vriendinnen achter de feitelijke vereniging in ontvangst genomen. Het geld zal, samen met de andere initiatieven die die 'Geraakt door Annelies' doorheen het jaar organiseert, in de kerstperiode worden overgemaakt aan de Vlaamse liefdadigheidsactie 'De Warmste Week' van Studio Brussel. Ook volgend jaar houden de Baalse Boysband hun fanbal (op 8 juni) ten voordele van 'Geraakt door Annelies'.





(SPK)