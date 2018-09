'Familiepicknick' 05 september 2018

De Dienst Onthaalouders van het OCMW - Sociaal Huis van Tremelo-Baal houdt deze (voor)avond een 'Familiepicknick'. Het tovert de weide aan het heem van de Chirojongens van Baal om tot een grote picknickplaats met randactiviteiten. Ouders, grootouders, tantes,... kunnen met hun (klein)kinderen, neefjes, nichtjes samen genieten van een familiepicknick. Het opzet is dat ieder gezin een 'hapklaar gemaakte' picknick meebrengt die gedeeld wordt met de andere aanwezigen.





Samen een gezellige namiddag doorbrengen is het doel.





De 'Familiepicknick' vindt plaats van 16 tot 19.30 uur aan het Chiroheem langs de Schaluinstraat 71 in Baal. (SPK)