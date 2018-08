"Afscheid en rouw op kindermaat" CHRIS PERDIEUS SCHRIJFT SPROOKJE OVER VERDRIET EN LOSLATEN SVEN PONSAERTS

18 augustus 2018

02u53 0 Tremelo Met haar nieuwste boek 'Achter de maan is niets' wil Tremeloos auteur Chris Perdieus afscheid en rouw bij kinderen bespreekbaar maken. Het werd een voorleeswerk over verdriet durven toelaten én loslaten, maar ook een sprookje dat fijne herinneringen omarmt en koestert.

Koesterkoffer. Dat was in 2017 hét 'woord van het jaar. Het koffertje met tastbare herinneringen die de pijn van het verlies van een dierbare moet helpen verzachten, stond echter twee jaar eerder al prominent in het script van Chris Perdieus (57) haar nieuwste kinderboek. "'Achter de maan is niets' is een voorleesboek voor kinderen vanaf zo'n 4 à 5 jaar. Het biedt een handvat om afscheid en rouw bij hen bespreekbaar te maken. Want hoe doe je zoiets, als het lievelingskonijn of misschien wel opa gestorven is?"





Zwijgen lost niks op

De Tremelose auteur-illustrator brengt het verhaal van de 8-jarige Isaak. "Isaak is verdrietig omdat zijn konijn net is gestorven. Maar ook de herinneringen aan oma en opa, en al diegenen die hij nog mist, doen hem zoveel pijn dat hij ze liefst van al zo ver mogelijk zou wegbergen, tot achter de maan", vertelt Perdieus. "Maar daar is dus niets, enkel duisternis. Erover zwijgen, lost ook niks op", weet de schrijfster, die onder meer met lezingen al langer met het thema begaan is. "Mama vertelt wel dat iedereen die sterft een sterretje wordt. Maar de sterren zijn zover af. Waarom doet het dichtbij dan nog zoveel pijn? Uiteindelijk besluit Isaak zijn rode koffertje met herinneringen toch maar niet weg te brengen, maar het te koesteren. Herinneringen helpen immers om 'groot te worden' op die momenten dat men eens moed en troost nodig heeft. Ook ikzelf heb mijn 'rode koffertje', zo bekent Perdieus. "Daarin onder meer het hoofdsjaaltje van mijn acht jaar gelden aan kanker overleden zus Mimi, en de 'onlosmakelijk' aan mijn moeder verbonden boenpoetsdoek. In het boek zitten er ook kleine verwijzingen naar hen, en dus ook naar mijn eigen 'pijn'."





Ziekenhuizen en scholen

De gespecialiseerde verenigingen 'Het Berrefonds' - bezieler van de koesterkoffer - en 'Met Lege Handen' hebben het boek ondertussen al enthousiast onthaald. "Het Berrefonds gaat het boek over tien ziekenhuizen verdelen", weet de auteur. "En ook de lerarenopleiding van de KU Leuven gaat het in het kader van de rouwbegeleiding van kinderen in haar lerarenbib opnemen."





Met haar derde boek nu bijna in de winkelrekken, werkt Perdieus al aan enkele volgende werken. Daarmee zal ze onder meer euthanasie en gemengde huwelijken meer bespreekbaar trachten te maken.





'Achter de maan is niets' telt 30 rijkelijk geïllustreerde pagina's en is vanaf 1 september te koop aan 15 euro.