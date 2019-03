Treinverkeer Balen-Leopoldsburg onderbroken op 16-17 maart Jean Eykmans

15 maart 2019

13u54 0

Door werken aan de overweg in de Veststraat is het treinverkeer tussen Balen en Leopoldsburg volledig onderbroken tijdens het weekend van 16 en 17 maart. Die werken duren tot en met 20 maart. Automobilisten dienen tot en met 20 maart de omleiding via Steegstraat, Vaartstraat, A. Dierckxstraat, Stationsstraat en Gasthuisstraat te volgen. Fietsers en voetgangers volgen door de week ‘s nachts en in het weekend in de Veststraat de omleiding via de Benoit Belmansstraat, Stationsstraat en Gasthuisstraat. Op weekdagen kunnen ze overdag stapvoets passeren.

Tussen de treinstations van Balen en Leopoldsburg worden vervangbussen ingelegd. De aangepaste reistijden staan op www.b-rail.be.

Ook de overweg in de Nachtegaalstraat zal door werken afgesloten zijn in de nacht van 15 maart (22 uur) op 16 maart (6 uur). Er is een omleiding voorzien via de Visbeekstraat, Bruine Kolk en Reigerstraat.