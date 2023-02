Tournée Minérale zit er bijna op: in deze 57 bars geniet jij nog van lekkere mocktails

ANTWERPEN

Antwerpen: BelRoy’s

Volledig scherm De Virgin Lady Red Cheeks van BelRoy's. © BelRoy's

BelRoy’s is al sinds 2016 een vaste waarde in de wereld van de Antwerpse cocktailbars. Met BelRoy’s Bijou opende toen de eerste vestiging op het Zuid en binnen het jaar won BelRoy’s al meteen een prijs met ‘beste cocktail in België’. Het leverde de cocktailbar ook een plekje op de Discovery List van World 50 Best op. In 2020 werd de bar ook uitgeroepen tot beste cocktailbar van België door Gault&Millau. Met BelRoy’s MAS op het noord, en BelRoy’s At Nine aan de kathedraal zijn er in totaal nu drie BelRoy’s cocktailbars in Antwerpen. Naast de beste cocktails - en dat zijn dus niet onze woorden - kan je hier ook steeds heerlijke mocktails drinken. Doorheen het jaar is ongeveer een op de vijf drankjes op de kaart een mocktail. De Virgin Lazy Red Cheeks is een van die drankjes. Deze heerlijke non-alcoholische variant van de Lazy Red Cheeks bestaat uit frambozen, limoen, violette en soda. Een echte aanrader.

Waar? Godefriduskaai 14, 2000 Antwerpen

Wanneer? Dinsdag, woensdag en donderdag van 16 tot 0.30 uur, vrijdag en zaterdag van 16 tot 1 uur

Prijs? 11 euro

Mechelen: LUX28

LUX28 is het café boven Cinema Lumière, waar je kan komen genieten van een Ankerbiertje, een glas wijn met lekkere hapjes/tapas on the side of uiteraard een mocktail. De zaak bevindt zich in de recent gerenoveerde Oude Stadsfeestzaal van Mechelen en heeft een heel elegante en indrukwekkende uitstraling. “Elke maand zetten wij een ‘filmcocktail’ als suggestie op de kaart”, zegt Lara van LUX28. “Dit is een cocktail geïnspireerd op een film die ze in Cinema Lumière spelen. Deze maand hebben we speciaal voor Tournée Minerale gekozen voor een filmmocktail met mango, munt en limoen. Ze heet The Fabelmango, een knipoogje naar de nieuwste Spielbergfilm ‘The Fabelmans’.

Waar? Frederik de Merodestraat 28, 2800 Mechelen

Wanneer? Maandag en dinsdag van 14 tot 20 uur, woensdag, donderdag en vrijdag van 16 uur tot middernacht, zaterdag van 12 uur tot middernacht, zondag van 12 tot 23 uur

OOST-VLAANDEREN

Gent: Limonada

Volledig scherm Een gekke presentatie van de drankjes is het visitekaartje van Limonada © Limonada

Bij Limonada in Gent kan je kiezen uit zestien mocktails. Niet alleen de smaken zijn belangrijk, ook aan de presentatie wordt veel aandacht besteed onder het motto ‘hoe gekker, hoe beter’. Dat is ook ineens het verhaal rond de zaak. In 2000 werd Limonada geopend met als visie ‘In the long run it’s all about the fun’. “Wij nemen onszelf niet in die mate serieus zoals vele andere cocktailzaken dat wel neigen te doen”, vertelt eigenaar François Van Liefferinge. “Voor ons is vooral humor en sensualiteit belangrijk. Inspiratie komt bij ons vanzelf en de gratis gadgets die we bij de drankjes steken zijn een beetje ons visitekaartje geworden.” Op de kaart staan onder meer een Jabba Juice, Spoetnik Strawberry, Bananarama en een Delphi Blue. Die laatste is op basis van Blueberry Cordial, sprite en een sweet&sour mix en wordt afgewerkt met een blauwe suikerspin.

Waar? Heilige-Geeststraat 7, 9000 Gent

Wanneer? Dinsdag tot en met donderdag van 20 tot 2 uur, vrijdag en zaterdag van 20 tot 4 uur.

Prijs? Alle mocktails kosten zeven euro.

Lievegem: Barr

Volledig scherm Matthias Moens (rechts) serveert in Barr cocktails én mocktails met verse ingrediënten © anne de geyter fotografie

In het hartje van Zomergem (Lievegem) vind je de bruisende cocktailbar Barr. De zaak kreeg in november nog een mooie vermelding in de gerenommeerde eetgids Gault&Millau: “Bij Barr vind je piekfijn gedoseerde cocktails, goed onderbouwd met elegante smaakverweving.” Ook wie deelneemt aan Tournée Minérale hoeft er geen dorst te lijden. Op de kaart staat een uitgebreid assortiment non-alcoholische dranken, bereid met verse producten: van de Blackberry Sour met bramen, citroen en gember tot een Detox Monday met groene thee, mango en gember. Het vaste menu wordt regelmatig aangevuld met verschillende seizoenssuggesties. Zo vind je er deze winter een Greek Gimlet met limoen en rozemarijn en een Dill Fizzle met non-alcoholische vermouth, dille, tonic en pompelmoesparfum.

Waar? Maarten Steyaertplein 1, 9930 Zomergem (Lievegem)

Wanneer? Donderdag tot en met zaterdag van 16 tot 2 uur en zondag van 16 tot 24 uur.

Prijs? De mocktails kosten tussen zes en acht euro.

Waasmunster: Mona Food & Drinks

Volledig scherm Cocktails en Mocktails bij Mona in Waasmunster. © Mona

Op de Heide in Waasmunster vind je Mona Food & Drinks, een trendy zaak die een alternatief wil bieden voor de zuiderse vibes die je normaal alleen op vakantie vindt. Op de kaart vind je een alcoholvrije Gin & Tonic en de mocktails Jungle Fever (met passievrucht, perzik, kokosnoot en limoen) en Lemon, lime & bitters (limoensap, suiker, gemberbieren Angostura).

Waar? Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster

Wanneer? Open van woensdag tot zondag telkens vanaf 11 uur (maandag en dinsdag gesloten)

VLAAMS-BRABANT

Diegem: Mismo Bar

Volledig scherm De Martini Floreale Sour van Mismo Bar. © Mismo Bar

Mismo is een restaurant in het centrum van Diegem, met de vele bedrijven als buren. “We zijn dus een trekpleister voor de werkende mensen die er even tussenuit willen”, aldus Katrien. “Het gezellig samenkomen komt bij ons op de eerste plaats.” Zo geeft Katrien samen met haar team iedereen een echt thuisgevoel. “Al onze gerechten worden met liefde versbereid.” De voorgerechtjes worden bij Mismo Bar in het midden van de tafel gezet, in combinatie met een cocktail. Speciaal voor Tournée Minérale is er deze maand dan ook een uitgebreide non-alcoholic cocktailkaart. “Topper hier is de Martini Floreale Sour, net als een echte sour maar dan zonder alcohol”, klinkt het, al is Katrien zelf even grote fan van de Martini Rostta. Alle mocktails kosten 8,50 euro.

Waar? Kosterstraat 1, Diegem

Wanneer? Van dinsdag tot vrijdag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 22 uur. Zaterdag van 18 tot 22 uur

Leuven: Bar Nine

Volledig scherm De Virgin Nympho van Bar Nine © Bar Nine

Op de Leuvense Oude Markt vind je dan weer de perfecte zaak om je avondje uit te starten: Bar Nine. Zij gooiden enkele jaren geleden het concept van hun zaak helemaal om, en zo werd Bar Nine een gezellige loungebar. In een relax vintage kader geniet je van lekkere tapas, heerlijke drankjes en dus ook originele cocktails bij een fijn muziekje. Bar Nine heeft daarnaast ook heel wat mocktails op de kaart staan. Hun best verkochte cocktail is de Pornstar Martini, en die heeft ook een alcoholvrije variant. De Virgin Nympho wordt gemaakt met passievrucht, vanille, ananas-, appel- en limoensap. Voor de meeste mocktails, en dus ook de Virgin Nympho, tel je bij Bar Nine 8,90 euro neer.

Waar? Oude Markt 9-10, Leuven

Wanneer? Elke dag vanaf 11 uur

WEST-VLAANDEREN

Wevelgem: Calavera

Volledig scherm Mocktails. © Calavera

Bij Calavera worden wereldgerechten gecombineerd met cocktails, streekbieren en wijnen. Ook liefhebbers van mocktails komen hier aan hun trekken. Op het menu staan de bahia verde met appelsap, limoensap, huisgemaakte cordial van koriander en citroengras en kokossiroop, de virgin lazy red cheeks en de virgin mojito.

Waar? Kortrijkstraat 357, Wevelgem

Wanneer? Open van woensdag tot en met zaterdag vanaf 18 uur en op zondag vanaf 12 uur

Prijs? Alle mocktail kosten 10 of 11 euro

Oostende: Victor’s Boutique Bar

Volledig scherm Victor's Boutique Bar © Victor's Boutique Bar

Victor’s Boutique Bar is een bar in de stijl van de ‘roaring twenties’ in Oostende. Je vind er een hele resem aan wijnen, bieren en cocktails. Voor wie zich waagt aan Tournée Minérale staan er ook enkel mocktails op de kaart. Proef van de Big Blind met banaan, ananas en pompelmoes of van de ‘Small Blind’ met kokosnoot, ananassap en passievrucht. Je kan ook alcoholvrije spritz en gin verkrijgen.

Waar? Kursaal-Oosthelling 1, Oostende,

Wanneer? Maandag, dinsdag en donderdag tot en met zondag van 16 tot 21 uur

Prijs? Alle mocktails kosten 8 euro

LIMBURG

Herk-de-Stad: Gulden Mortier

Volledig scherm Gulden Mortier Herk-de-Stad. © Gulden Mortier

Bij de Gulden Mortier kan je terecht voor overheerlijke cocktails en tapas. Maar ook als je geen alcohol drinkt, vind je hier de perfecte verfrissing. “We maken er graag werk van om mensen die geen alcohol drinken even goed te verwennen als mensen die alcohol drinken. Daarom hebben we verschillende mocktails op de kaart die met veel liefde gemaakt worden”, vertelt het team van de Gulden Mortier.

“We werken de mocktails even gedetailleerd af als onze cocktails.” Weet je niet wat kiezen? Probeer dan zeker de mocktail van het huis uit. “Deze mocktail bestaat uit mango, passievrucht, rozemarijn en pink pepper.” Ook de Not so lazy red cheeks en de alcoholvrije mojito zijn echte aanraders.

Waar? Markt 1 in Herk-de-Stad

Wanneer? Van dinsdag tot zondag open van 12 tot 00 uur

Prijs? 14 euro voor mocktail van het huis

