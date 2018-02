Zwalpende bestuurder 27 februari 2018

In de Bollestraat heeft de politie zondagnacht een bestuurder tegengehouden die over de weg zwalpte. Rond 1.30 uur werd de 45-jarige F.D. aan de kant gezet en onderworpen aan een ademtest. Die was positief en de man speelde zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. (JHM)