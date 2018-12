Zwalpende bestuurder speelt rijbewijs 15 dagen kwijt JHM

Een 55-jarige man uit Torhout speelde afgelopen weekend zijn rijbewijs kwijt nadat de politie hem aan de kant zette voor een alcoholcontrole. De man reed in de Ruddervoordestraat in Torhout toen de politie hem opeens opmerkte. Vreemd was dat niet want G.H. was aan het zwalpen over de weg. Hij legde weinig verrassend daarna een positieve ademtest af en mocht zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren.