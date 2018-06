Zeventiger in cel 05 juni 2018

Een 74-jarige man heeft zondagavond enkele uren in de politiecel moeten doorbrengen, nadat hij dronken betrapt was op straat. W.P. doolde rond 21.30 uur rond in de Elisabethlaan ter hoogte van het station. De man mocht zijn roes uitslapen in de cel. (JHM)