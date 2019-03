Zesjarige jongen op fiets aangereden door auto JHM

01 maart 2019

12u05 0

Een zesjarig jongetje raakte donderdagmiddag gewond toen hij met zijn fiets aangereden werd in de Oostendestraat in Torhout. De 34-jarige A.R. uit Torhout fietste er rond 16.20 uur met haar zoontje in de richting van de Zomerstraat. Ze stopten aan het kruispunt van de Oostendestraat net op het moment dat de 42-jarige L.D. met haar wagen de Zomerstraat inreed. De vrouw had de fietsers niet opgemerkt en reed het jongetje op zijn fiets aan. Hij kwam ten val en liep daarbij lichte verwondingen op. De jongen moest voor verzorging opgenomen worden in het ziekenhuis.