Zes wagens betrokken bij twee ongevallen JHM

04 januari 2019

09u55 0 Torhout Bij twee ongevallen op het grondgebied van Torhout waren donderdag in de vooravond in totaal zes wagens betrokken.

Om 17.10 uur kwam het tot een frontale botsing in de Bakvoordestraat tussen de personenwagens van de 30-jarige E.V. uit Torhout en de 20-jarige C.V. uit Torhout. Zij raakten niet gewond maar een passagier in de wagen van C.V. wel. De 19-jarige P.V. moest met lichte verwondingen naar het Sint-Rembertziekenhuis worden overgebracht. Beide wagens moesten getakeld worden. Een uur later kwam het opnieuw tot een ongeval waar deze keer vier wagens bij betrokken waren op de R34 Noordlaan. Daar ging het om een kop-staartbotsing. De vier bestuurders liepen daarbij allen geen verwondingen op. Er was wel een wagen zodanig beschadigd dat die niet meer rijvaardig was en getakeld moest worden. Door dit ongeval was er behoorlijk wat verkeershinder op de Noordlaan.