Zelfs oppositie juicht: Torhout kiest voor eenrichtingsverkeer in zes centrumstraten Bart Huysentruyt

13 februari 2019

18u37 0 Torhout De stad Torhout kiest voor eenrichtingsverkeer in zes centrumstraten, inclusief de Markt. Daarmee wil het de auto’s gedeeltelijk uit het centrum bannen en meer ruimte maken voor fietsers en voetgangers. De plannen zijn nog niet voor meteen. “Eerst moeten we rioleringen vernieuwen”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V).

Het hele project kadert in de stadskernvernieuwing, waar de stad de komende jaren prioriteit van maakt. In die plannen staat onder meer de keuze voor een nieuw marktplein, zeven openbare tuinen, een fontein én meer zitmeubilair. “Maar vooraleer we met de inrichting kunnen beginnen, moeten we weten hoe we het verkeer in de toekomst door ons centrum zullen sturen”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V).

Verkeer op Markt

Tellingen in 2010, 2012 en 2016 tonen dezelfde conclusies: nu rijdt er te veel verkeer over de Markt dat daar helemaal niet moet zijn. Torhout experimenteerde al eens met een autovrije markt, maar dat werd niet gedragen door de lokale handel en horeca. “Met eenrichtingsverkeer over de Markt zorgen we voor nog voldoende passage, maar weren we toch heel wat verkeer uit het centrum", stelt Audenaert. Concreet zullen de auto’s enkel nog van Zwanestraat richting Zuidstraat kunnen rijden. Daarvoor moet het verkeersplan in zes straten aangepast worden: de Zwanestraat, Hofstraat, Markt, Zuidstraat, een deel van de Rijselstraat én Stationsstraat worden éénrichtingsstraten. Wie toch vanuit de richting Zuidstraat naar de andere kant van Torhout wil, zal via de Stationsstraat de Spinneschoolstraat en Beerstraat moeten gebruiken.

Geen wonderoplossing

“We gaan hier niet alle problemen mee oplossen", weet schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Het huidige voorstel heeft veel voordelen, maar biedt geen oplossing voor de drukte in de Spinneschoolstraat en Beerstraat. Ook om het zware verkeer uit ons centrum te weren, gaan we met andere maatregelen moeten afkomen.” Het stadsbestuur wil de nadelige effecten én de handhaving van de maximale snelheid van 30 kilometer per uur afdwingen met een aangepaste weginfrastructuur. Voetpaden worden breder en er komt een afzonderlijke rijstrook voor fietsers in beide richtingen. In de eenrichtingsstraten mogen fietsers wél beide richtingen uit.

Pas in 2021

Maar vooraleer het zover komt, heeft de stad nog andere katjes te geselen. “Onze rioleringen in het centrum zijn versleten en moeten eerst aangepakt worden. Het zou een daad van onbehoorlijk bestuur zijn om eerst aan de Markt te beginnen en pas daarna de rioleringen te vernieuwen", zegt burgemeester Kristof Audenaert. “Daarom starten we nog dit jaar met de Rijselstraat en de Kortemarkstraat en pas daarna richting Zuidstraat. Zoals het er nu voorstaat, beginnen we in 2021 met de aanpak van de Markt.”

Opmerkelijk: het plan is gedragen door alle politieke fracties in Torhout, dus ook door de oppositiepartijen.