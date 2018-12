Zelfs drie gele hesjes kunnen het verkeer in de war sturen Bart Huysentruyt

16 december 2018

Drie actievoerders van de gele hesjesbeweging voerden zondagochtend actie aan het kruispunt van de Bruggestraat en de Industrielaan in Torhout. De actievoerders staken voortdurend het zebrapad over en deden op die manier chauffeurs stoppen. Ze organiseerden hun actie onder de slogan ‘Stop de slavernij in onze maatschappij’. Hoewel ze maar met zijn drieën waren, vielen de jongeren op. Een politiepatrouille kwam even langs, maar zag al snel in dat het om een vreedzame actie ging. De verkeershinder was minimaal. “Via Facebook hebben we opgeroepen tot deze actie”, zeggen ze. “We verwachten nog meer volk en zullen op nog meer plaatsen opduiken om actie te voeren.”