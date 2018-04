Zatte bestuurder dreigt in te rijden op loopwedstrijd scholengroep 30 april 2018

In het centrum van Torhout is vrijdagmiddag rond 13.15 uur even paniek ontstaan tijdens de jaarlijkse Corrida van de Sint-Rembertscholengroep: een loopwedstrijd voor alle leerlingen van de lagere en secundaire scholen. Een 55-jarige Zedelgemnaar dreigde er kort voor de start mee om met zijn wagen in te rijden op de menigte.





Omstaanders hoorden de uitspraken van D.G. en verwittigden de politie. Die konden de vijftiger in de Bruggestraat, nabij de start- en aankomstplaats aantreffen in zijn auto. "Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn", zegt de politie Kouter. "De man verklaarde nooit te hebben gedacht dat z'n uitspraken zo'n gevolgen zouden hebben."





D.G. werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel. De concrete aanleiding voor z'n uitspraken is niet duidelijk. (SDVO)