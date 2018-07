Zand van weg geruimd 11 juli 2018

In de Groenhovestraat in Torhout lag de weg, tussen de Groenhovestraat en de Gravinnenstraat, maandagmiddag bezaaid met zand. Wie een deel van zijn lading verloor, is niet duidelijk. De brandweer kwam ter plaatse om al het zand op te scheppen en de weg weer vrij te maken. (JHM)