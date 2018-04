Zaakvoerder Gravenhof tot ridder geslagen 11 april 2018

02u32 0 Torhout Stéphanie Van Den Heuvel, de zaakvoerder van Hostellerie Gravenhof in Torhout, is tot 'ridder' geslagen in de Chaîne de Rôtisseurs van België.

Het genootschap staat voor fijne keuken en wellevendheid. Een bekend lid is chef Wout Bru. Ilse Duponcheel, bekend van het gastronomieblad Dolce, uit Knokke-Heist, droeg Van Den Heuvel voor.





"Stéphanie staat voor klasse in haar zaak, maar is bovenal een schitterende ambassadrice van de horeca. Niet voor niks werd ze in 2009 tot ambassadeur verkozen tijdens de Horeca Awards. Het genootschap hecht veel belang aan sfeer en Stéphanie hoort daar zeker in thuis." De confrérie gaat vaak bij elkaar eten. Mogelijk wordt het jaarlijks gastronomisch banket in de toekomst ook eens in Torhout georganiseerd. (BHT)