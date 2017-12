Zaakvoerder achtervolgt winkeldieven DADERS WORDEN KLEMGEREDEN, MAAR KUNNEN TE VOET ONTKOMEN SIEBE DE VOOGT

02u31 0 Foto SDVO Thibaut en kassierster Tanya bij de wagen waarmee ze de dieven achtervolgden. Torhout Thibaut Lemahieu (31), zaakvoerder van de AD Delhaize in Torhout, heeft donderdag samen met zijn kassierster drie winkeldieven een kilometer lang achtervolgd in zijn Mercedes Vito. Nadat hij hen klemgereden had, reden de Fransmannen tot twee keer toe in op z'n wagen. Uiteindelijk konden ze te voet ontkomen. "Ik zou het zo opnieuw doen", reageert Thibaut.

Het drietal stapte donderdag rond 14.15 uur de AD Delhaize langs de Karel de Goedelaan in Torhout binnen. De winkeldieven hadden veel lef, want het filiaal bevindt zich op een boogscheut van het politiebureau. De 64 camera's in de winkel registreerden hoe ze liefst 35 minuten lang hun kar vulden.





"Ik schat toch voor zo'n 500 euro aan producten", vertelt zaakvoerder Thibaut Lemahieu (31). "Onderaan legden de daders sigaretten en alcoholische dranken. Om geen argwaan te wekken bedekten ze de dure producten met stokbrood en pampers."





Kassierster Tanya Meeuws (29) stond de klanten te bedienen, toen twee van de daders (één had de supermarkt al eerder verlaten, red.) achter haar rug via de ingang naar buiten stapten met hun kar.





Anti-diefstalcursus

"We kregen onlangs nog een anti-diefstalcursus, dus was ik echt alert", doet ze haar verhaal. "Ik merkte hen in mijn ooghoek op en riep luid of ze dat niet moesten betalen. Ze wandelden echter door. Ik ben hen meteen achterna gelopen." De dieven lieten de winkelkar achter op de parking en liepen weg naar hun donkerblauwe Peugeot 306 in de Maria van Bourgondiëlaan, waarin hun kompaan al zat te wachten. Thibaut was achteraan de winkel paletten aan het laden, toen hij z'n kassierster hoorde roepen. "Ik ben instinctief achter het stuur gekropen en pikte Tanya op die al buiten stond. Ik dacht eerst dat de daders te voet zouden zijn, maar plots zag ik die Peugeot 306 met Franse nummerplaat wegscheuren."





Doodlopende weg

Via de 's Gravenwinkelstraat reden de winkeldieven naar de Karel de Ghelderelaan waar ze rechtsaf sloegen in de Robrecht de Friesstraat.





"Ik wist dat die weg doodliep, dus heb ik mijn Mercedes dwars over de weg gezet. De dieven deden er alles aan om te ontkomen en reden zelfs tot twee keer toe op ons in. Uiteindelijk vluchtten ze te voet weg bij het horen van de politie. Die trof in de wagen een portefeuille aan met een identiteitskaart waarop dezelfde naam stond als op de boorddocumenten. Wellicht levert dat in combinatie met de camerabeelden wel een spoor op."





Tanya en Thibaut reageren erg nuchter op de achtervolging. "Ik vind het normaal dat ik hen achterna liep", zegt Tanya. "Schrik heb ik eigenlijk nooit gehad."





"We krijgen nog steeds veel te maken met zo'n winkeldieven", vult Thibaut aan. "Stelen doe je gewoon niet. Ik heb geen moment getwijfeld en zou het zo opnieuw doen."