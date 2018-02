Yorne (13): "Wie zag mijn hangertje met as van opa?" 28 februari 2018

02u42 0 Torhout De 13-jarige Yorne Vandevenne uit Koekelare is er het hart van in. Amper een dag nadat hij een hangertje cadeau kreeg, met daarin de as van zijn opa Julien, is de tiener het sieraad verloren.

De jongen speelde het hangertje kwijt in de Middenschool Sint-Rembert in Torhout. "Mijn opa Julien is in november gestorven. Hij was pas 67 jaar. De dag voordien was hij nog springlevend, en plots was hij er niet meer. Hij stond altijd klaar voor mij. Zondag kreeg ik van oma het hangertje met wat as. We hadden maandag praktijkles mechanica en elektriciteit en daarvoor moest het hangertje af uit veiligheid. Ik had het eerst in mijn jas gestopt en daarna op een tafeltje, maar plots was het weg. Maandag en dinsdag heb ik overal gezocht in de klassen, maar niks gevonden. Ook mijn klasgenoten en leerkracht hebben het hangertje niet gezien. Ik ben er kapot van. Ik zou het heel graag terug hebben, het heeft zoveel emotionele waarde voor mij." Wie Yorne kan helpen, kan zijn papa Ronny Vandevenne bereiken op 0496/65.41.53. (JHM/CDR)