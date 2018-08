Yogaland heet ook beginners welkom 'FESTIVAL VAN DE RUST' VERWACHT 1.000 BEZOEKERS IN GROENHOVE BART HUYSENTRUYT

18 augustus 2018

02u52 0 Torhout Zo'n duizend yogaliefhebbers uit heel Europa strijken dit weekend neer in het bosdomein Groenhove in Torhout. Op Yogaland staan 40 internationale lesgevers, maar ook starters zijn er welkom. "De rust van Groenhove past perfect bij ons festival", zeggen Joachim Meire en Tom Deschacht.

De organisatoren van Yogaland, het grootste festival in zijn soort van ons land, zijn twee Bruggelingen: Joachim Meire en Tom Deschacht. Zij trekken in augustus al een paar jaar naar het bosdomein Groenhove met hun festival, dat gestaag groeit. Van een paar honderd deelnemers vier jaar geleden, naar meer dan duizend dit weekend. "Yoga is hip en daar profiteren we natuurlijk een beetje van", zegt Tom Deschacht. "Maar we hebben de voorbije jaren ook geleerd waar onze bezoekers belang aan hechten en daar is ons festival perfect aan aangepast."





Hilde De Baerdemaeker

Op liefst acht binnen- en buitenlocaties in Groenhove kan je je dit weekend laten onderdompelen. Beginners doen mee aan de start-to-yogasessies. Onder meer actrice Hilde De Baerdemaeker is een van de lesgevers. Meer geoefende yogi kiezen bijvoorbeeld voor 'aerial yoga' of 'hanging belt-yoga'. De deelnemers hangen daarbij letterlijk uit een mand in een boom. Met meer dan 40 internationale lesgevers, onder wie enkele gerenommeerde uit de States, zijn er in totaal honderd lessen in drie dagen. "Inschrijven voor de lessen is niet nodig. Je komt gewoon met je matje naar de plaats van de les en zet je bij", zegt Tom Deschacht. "Het is die ongedwongen sfeer die perfect bij dit domein past. De rust van Groenhove past bij ons festival. Daarom komen we graag hier terug. Bovendien ligt Torhout erg centraal."





Vegetarisch buffet

Kamperen kan in het domein zelf. Wie meer luxe wil, kan in de buurt verblijven. Eten en drinken kan, in samenwerking met Groenhove, aan een uitgebreid en gezond buffet. "Wie houdt van yoga, leeft vaak ook vegetarisch", zegt Tom Deschacht.





"Daarom is ook voor een vegetarisch en biologisch buffet gekozen. Drinken kan aan de bar, waar we veel gezonde drankjes hebben, maar waar je ook gewoon een pintje kan krijgen." Het publiek is divers: veel Vlamingen uiteraard, maar ook Nederlanders en Fransen. "Yoga is overal in Europa erg in opmars", zegt Deschacht. "In Nederland zijn er meerdere festivals. In ons land zijn we nog altijd vrij uniek."





Ook gewone bezoekers kunnen proeven van yoga. Wie op zaterdag of zondag wil langskomen, betaalt 45 euro voor een dagticket. Daarin zit de huur van een yogamat inbegrepen. Meer info op www.yogaland.be.