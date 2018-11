Worstelaar Kurt koopt eigen catchring 13 november 2018

02u27 0 Torhout Kurt Clauw (51), de Torhoutse postbode die als The Black Cobra ook optreedt als worstelaar, heeft een droom waargemaakt.

Hij kocht zopas zijn eerste catchring. Die gebruikt hij voor zijn worstelschool Cobra Wrestling Association. "We tellen 25 leden en trainen drie keer per week. Daarvoor is een goede catchring dus echt nodig", zegt Kurt, die hulp kreeg van Peter De Koster, Christian Binquet, Filip Van der Linden en zijn echtgenote Monique Vernimmen. "Ik heb er altijd van gedroomd om in een eigen ring lessen te kunnen geven", zegt hij. "Ik heb hem gevonden in Nordhorn in Duitsland via een website. De eerste catchring die we hadden was er eentje via de vorige federatie. Maar nu hebben we echt een geweldige plek om te trainen. We hebben al mooie shows kunnen geven, waar toch telkens 150 mensen op afkomen. Ik hoop in 2019 ook in het buitenland te kunnen tonen wat we allemaal kunnen." Op 8 december houden ze een catchevenement in De Mast in Torhout. De catchshow heet Genesis 2 en wordt afgerond met de kamp Pain & Bones, waarin het duo Pure Pain het opneemt tegen het duo Skeleton Crew. Vier catchers die maar één ding voor ogen hebben: winnen. Het catchspektakel start om 20 uur in zaal De Mast. De deuren gaan om 19.30 uur open.Tickets kosten acht euro bij 't Frietuurtje in Torhout of 0495/66.35.89.





(BHT)