Witte klaproos voor vrede prijkt aan Groenhove 14 november 2018

De geëngageerde Oost-Vlaamse kunstenaar Enca Caen heeft, naar aanleiding van de tentoonstelling 'Vrede zoveel meer waard dan oorlog' in het diocesaan centrum Groenhove in Torhout, een witte vredesklaproos ontworpen. Het kunstwerk is geplaatst aan de ingang van het centrum. Caen maakte al een pak klaprozen ter nagedachtenis van deze donkere bladzijde uit onze geschiedenis. Hij ontwierp een grote klaproos, waarvan de meeldraden foetussen voorstellen. In plaats van een treurende moeder is het een juichende mama die toekijkt, blij dat de oorlog voorbij is. "Een sterk beeld kan soms meer zeggen dan woorden", zegt Caen. "We juichen dan ook alle initiatieven toe die vrede uitstralen. Het kunstwerk refereert daar ook naartoe. Het kunstwerk dook al op verscheidene plaatsen in Vlaanderen op." (BHT)