Werkstraf voor zes sigarettendiefstallen in Colruyt 28 april 2018

Een 19-jarige jongeman uit Torhout heeft van de strafrechter in Brugge een werkstraf van 60 uren gekregen, omdat hij zes keer naar de Colruyt in zijn stad trok om te stelen. Telkens maakte Y.D. daarbij sigaretten van het merk Lucky Strike en roltabak buit. Op 29 mei vorig jaar werd hij opgewacht in de winkel en werd hij op heterdaad betrapt. Hij werd meegenomen naar een lokaal, waar hij een hele reeks camerabeelden van de vorige keren voorgelegd kreeg. Alles was netjes op beeld vastgelegd. Y.D. zei dat hij financiële problemen had, net als foute vrienden die hem aanraadden om te stelen. Bij hem thuis werd een groot deel van de gestolen sigaretten teruggevonden. De man kreeg ook 208 euro boete . (JHM)