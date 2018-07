Werkstraf na valsheid in geschrifte bij bankier 25 juli 2018

Een ex-koppel uit Torhout is gestraft omdat ze een 79-jarige bankier in Torhout hebben opgelicht. M.V. en zijn ex U.G. sloten in 2015 een lening af van 7.500 euro bij de bankier voor de aankoop van een tweedehandswagen. Omdat U.G. onder bewindvoering staat wegens haar borderlineprobleem konden ze de lening zelf niet afsluiten. Daarop zou het koppel fictief de peter van U.G. hebben laten tekenen terwijl het in werkelijkheid een vervalsing was door M.V. Het bedrog kwam uit en de aangekochte jeep werd aan de ketting gelegd. De bankier krijgt nu 6.082 euro terug. Het koppel stak de schuld op elkaar. "Ik stond onder druk van M.V. die koste wat kost die jeep wou hebben en me verplichtte", sprak U.G. "Ik weet niks van die lening, zij heeft alleen gehandeld en betrekt mij nu bij de feiten uit wraak", zei M.V. dan weer. Hij kreeg omwille van zijn strafblad 3 maanden cel en 300 euro boete, U.G. kreeg een werkstraf van 80 uren. (JHM)