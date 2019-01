Werknemer schrootbedrijf voorkomt grotere schade door brandende wagen op te scheppen en

Jelle Houwen

18 januari 2019

14u40 0 Torhout Een werknemer van firma Gryspeerdt in de Sparappelstraat in Wijnendale bij Torhout heeft vrijdagmiddag op een spectaculaire manier erger voorkomen bij een brand. Nadat een wagen in het bedrijf vuur vatte, schepte hij het voertuig op met een vorkheftruck en reed ermee dwars door een gesloten poort. Door de giftige rook leek de man eerst in levensgevaar, maar hij mocht het ziekenhuis al verlaten.

De brand ontstond rond 12.15 uur. Bij firma Gryspeerdt worden afgedankte of kapotte wagens uit elkaar gehaald voor het hergebruik van wisselstukken of oud ijzer. In de loods had de 46-jarige F.V. uit Brugge tijdens de ochtend laswerken uitgevoerd aan een wagen. Tijdens zijn middagpauze hoorde hij plots een ontploffing en ging kijken. Daar bleek dat de auto binnen aan het branden was. De man greep meteen in. Hij kroop achter het stuur van een vorkheftruck waarmee hij de brandende wagen opschepte en reed er vervolgens mee door de gesloten poort naar buiten. Intussen stond de auto al in lichterlaaie . Binnen stond ook nog een mazouttank waar enkele brandende voorwerpen naast lagen. Daarbij begon de uitlekbak van die tank ook te branden. F.V. keerde daarom terug in de loods om die spullen naar buiten te slepen. Hij kreeg daarbij de hulp van twee buren die wilden helpen blussen.

Rookpluim

De brand ging gepaard met een grote rookpluim die tot ver in de omgeving te zien was. Ook de ontploffingen werden in de buurt gehoord. Zowel de brandweer van Torhout als van Gistel kwamen ter plaatse. De brandende auto werd buiten geblust, maar brandde helemaal uit. Binnen duurden de bluswerken langer. Daar brandde de mazouttank uit en sneuvelde een ruit. Doordat er nog een tijdlang gevaar was, mocht nadien niemand de loods nog betreden. F.V., die de wagen snel buitenzette, ademde bij de brand niet alleen te veel rook in, waaronder ook giftige dampen, omdat hij bij de brand terug in de loods wandelde. De man leek in levensgevaar. Daardoor kwam ook een mug-dienst ter plaatse en werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij mocht echter snel terug naar huis. Ook de twee helpende buren ademden te veel rook in en moesten naar het ziekenhuis. Maar ook zij mochten het ziekenhuis snel verlaten.

Grote schade

De politie verzegelde de site een tijdlang voor verder onderzoek, maar het parket stelde geen deskundige aan. De schade aan de loods is door de brand aanzienlijk. Voorlopig mag de loods nog niet opnieuw betreden worden. De zaakvoerder van de firma zat op het ogenblik van de brand in het buitenland en keert pas later terug.