Werkmateriaal gestolen 20 januari 2018

In de Ruddervoordestraat in Torhout heeft een aannemer gisteren opgemerkt dat er ingebroken werd in zijn bestelwagen. De dieven gingen aan de haal met werkmateriaal. Een dag eerder werd ook al ingebroken in een bestelwagen in Torhout. (JHM)