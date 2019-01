Werken scholencampus schieten op: ‘nieuw’ SiVi opent in februari Bart Huysentruyt

20 januari 2019

17u22 0 Torhout De grootschalige nieuwbouwwerken aan de Scholengroep Sint-Rembert in Torhout schieten goed op.

In het straatbeeld zijn de werken meer dan duidelijk zichtbaar. Van het vroegere hoofdgebouw van het Sint-Vincentiusinstituut op het Conscienceplein is enkel de gevel blijven staan. Het hele administratieve gedeelte zit binnenkort in een nieuwbouw, die erachter is geplaatst. De contouren zijn al duidelijk zichtbaar. “We hopen er onze intrek te kunnen nemen in februari”, zegt SiVi-directeur Hilde Maertens. “Eenmaal dat gebouw klaar is, kunnen we al uitkijken naar mei want dan nemen we ook onze intrek in het gebouw waar de nieuwe keuken en leslokalen zijn ondergebracht. Ook onze speelplaats zal tegen die periode helemaal klaar zijn.”

Nog zo'n belangrijke nieuwigheid is het schoolrestaurant van het Sint-Jozefsinstituut, een paar meter verderop in de Papebrugstraat. Daar eten vanaf maandag de studenten voor het eerst hun middagmaal.