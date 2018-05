Werken kerkhof Warande van start 31 mei 2018

Op de begraafplaats De Warande gaan deze week aanpassingswerken van start. De werken passen in een toekomstplan om begraafplaatsen om te vormen tot parken. De columbariumzone en de strooiweide komen het eerst aan de beurt. Er komen nieuwe zithoekjes, nieuwe paden en de natste plaats van het kerkhof krijgt drainage. Er komt ook een sterretjesweide. Ouders die afscheid moeten nemen van hun doodgeboren kindje, ongeacht hoe lang de baby werd gedragen, krijgen een eigen plek op de begraafplaats. Daar kunnen ze afscheid nemen en hun kindje herdenken. In augustus start dan een tweede fase met een nieuwe bergruimte en de aanleg van de natuurbegraafplaats. Dat is een alternatief voor een urneveld, columbarium of strooiweide. (BHT)