Werken bedrijvenzone eindelijk van start NA 20 JAAR DISCUSSIE IS EERSTE SPADESTEEK EEN FEIT BART HUYSENTRUYT

11 april 2018

02u25 0 Torhout Na discussies van bijna twintig jaar over de uiteindelijke locatie is gisteren eindelijk de eerste spade in de grond gestoken voor de aanleg van een nieuwe bedrijvenzone in Torhout. Zo'n 25 hectare vroegere landbouwgrond is straks de ondergrond voor minstens 50 nieuwe bedrijven.

Een historisch moment. Zo mag je de eerste spadesteek in de groene vlakte tussen de spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Roeselaarseweg gerust noemen.





Ellenlange discussies zijn er immers aan voorafgegaan. Protesten ook, van landbouwers en politici tegen locaties als de Groenhovevallei (dicht bij de op- en afrit), of de Bruggestraat (ook beter qua mobiliteit). Maar uiteindelijk is gekozen voor de optie met de minste weerstand, hoewel ook daar ooit het actiecomité Het Zwarte Schaap trammelant maakte. Dat protest verstomde nadat beloofd werd dat er geen vervuilende bedrijven zouden komen. "We gaan erop toezien dat de bedrijven die zich hier komen vestigen tewerkstelling aan duurzaamheid koppelen", zegt eerste schepen Lieselotte Denof (CD&V), die deze week waarnemend burgemeester is. "De nieuwe bedrijvenzone is cruciaal voor Torhout. Er is lang voor geijverd en terecht: nieuwe bedrijven zorgen voor economie en tewerkstelling. Bovendien koppelen we er de realisatie van het langverwachte fietspad tussen Torhout en Lichtervelde aan vast."





50 bedrijven

Er is een zone voor lokale bedrijvigheid, zoals schrijnwerkers- of schildersbedrijven en een zone voor regionale bedrijven. Die kunnen terreinen vanaf 5.000 vierkante meter inpalmen. "We hebben in de loop der jaren vragen gekregen van talloze bedrijven om zich in Torhout te kunnen vestigen", zegt Geert Sanders van de West-Vlaamse Intercommunale WVI die de zone ontwikkelt. "Het gaat om tientallen bedrijven. Die mensen worden nu opnieuw gecontacteerd. Tegen het einde van het jaar moeten de infrastructuurwerken hier klaar zijn. Daarna kunnen we de loten indelen. Er zal plaats zijn voor zo'n 50 bedrijven. Die loten worden ingericht volgens hun wensen. Dit is dus helemaal anders dan het inrichten van een verkaveling voor woningen." De verkoop van de loten start na de zomer, met voorrang voor Torhoutse bedrijven.





Het volledige gebied wordt toegankelijk gemaakt via één aansluiting op de Roeselaarse Weg, een verkeerspunt met lichten. De fietssnelweg met Lichtervelde wordt tegelijk aangelegd. In de toekomst moet dat fietspad aansluiting vinden met de Groene 62 die tussen Torhout en Oostende loopt. "West-Vlaanderen moet zoals Amsterdam worden", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). "Je kan overal snel en vlot met de fiets naartoe."