Weer wielerwedstrijd op kermiswoensdag 11 augustus 2018

02u31 0

Na een jaar onderbreking krijgt Torhout op kermiswoensdag 22 augustus in het stadscentrum weer een wielerwedstijd: de Grote Prijs Stad Torhout voor juniores. Het stadsbestuur investeert er 4.000 euro in. De organisatie is in handen van wielerclub Wijnendale Sportief. De start vindt plats om 14.30 uur aan broodjeszaak 't Piccolootje in de Industrielaan. Dat is ook de aankomstplaats, na acht ronden en 92 kilometer fietsen. (BHT)