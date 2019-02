Weer werken in Bollestraat: tweede fase gaat van start Bart Huysentruyt

26 februari 2019

09u14 0 Torhout Na eerdere werken in de Bollestraat start nu de tweede fase: er komen nieuwe rioleringen in het stuk Bollestraat en Schavelarestraat.

Half oktober 2018 eindigden de werken in de Bollestraat in Torhout. Dat is de weg die evenwijdig loopt met de spoorlijn Brugge-Kortrijk richting Lichtervelde. De meestal verouderde betonpalen met leidingen of een oude straatlamp erop gemonteerd maken plaats voor energiezuinige armaturen en vernieuwde openbare verlichtingspalen. De opstart van de werken gebeurt nog dit voorjaar en start in de Koolskampstraat vanaf de Schavelarestraat tot aan de Tulpenstraat. Na de riolering wordt ook het wegdek vernieuwd. De kostprijs bedraagt 206.000 euro.

