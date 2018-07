Website van stad in nieuw kleedje 06 juli 2018

De stedelijke website www.torhout.be steekt in het nieuw. De oude versie was aan vernieuwing toe. "De moeilijke structuur maakte het niet eenvoudig om iets terug te vinden", weet schepen van Informatie Lieselotte Denolf (CD&V). Nieuw is het uitgebreide digitaal loket. Als burger kan je nu dertig attesten aanvragen en veertien attesten ook effectief zelf uitprinten. Ook meldingen moeten nu vlotter tot bij de juiste stadsdienst geraken. Ook cultuurcentrum De Brouckère en de toeristische site www.visittorhout.be kregen een nieuwe look. (BHT)