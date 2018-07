Warandefestival is hoogtepunt van speelpleinzomer 25 juli 2018

Op vrijdag 27 juli vormt de achtste editie van het Warandefestival het hoogtepunt van de speelpleinzomer in Torhout.





Naast heel wat randanimatie op het plein bouwen de animatoren een echt podium voor artiesten en geven ze de kleine sterren de kans om te schitteren. Om 16 uur is er een optreden van De Bende van VTMKzoom. Deelnemen kost drie euro per kind, plus de prijs van de opvang. Ouders mogen gratis binnen. (BHT)