Warande wordt vernieuwd 02u42 0 Torhout In de loop van 2018 krijgt de begraafplaats De Warande, nabij de Groene 62, een facelift.

In de gemeenteraad van januari ligt een masterplan voor die de hele site wat moet moderniseren. "Blikvangers zijn de uitbreiding van de nieuwe strooiweide, de herinrichting van de zone met columbaria, het inrichten van natuurlijke rustplekjes verspreid over de begraafplaats, het creëren van een sterretjesweide en een natuurbegraafplaats", vertelt schepen van Groen Elsie Desmet (CD&V).





Als het masterplan is goedgekeurd kan het dossier opgestart worden. (BHT)