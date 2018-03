Wandelpaden begraafplaats krijgen heraanleg 16 maart 2018

In de Bruggestraat in Torhout is gestart met de heraanleg van de wandelpaden op de oude begraafplaats. Het vernieuwen van de paden is, na het inzaaien en de vergroening van de site, een tweede stap in de uitvoering van het masterplan om de begraafplaats te herwaarderen. De structuur van de paden blijft behouden, maar er wordt gekozen voor meer natuurlijke materialen, zoals waterdoorlatende verharding. De hoofdassen van het kerkhof worden op die manier ook toegankelijk voor fietsers. Tegen het einde van de maand moeten de werken klaar zijn. (BHT)